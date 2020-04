ÄÄRMUSLIK ILU ⟩ Las Vegase neiust on fännide ning ilulõikuste abiga saanud «futuristlik bimbo»

25-aastane Ruby hakkas oma keha muutma 2014. aastal, soovides käsitleda end kui kunstiteosena, mille lõuendiks on tema keha. Teda hakkas huvitama «äärmuslik ilu» ning «ülim naiselikkus», mida Ruby väljendas ilulõikuste ning hiiglaslike kunstrindade näol.

Alates 2014. aastast on Ruby kord aastas, nüüdseks juba viiel korral, lasknud suurendada oma rindu. Ameeriklannale on tehtud ka silmalaugude operatsioon, et «anda tema võrgutavatele silmadele veelgi sügavust». Lisaks süstib ta kaks korda kuus oma huuli, et nende suurust kasvatada.

Ruby Doll Sunset 2015. aastal, umbes aasta pärast seda, kui ameeriklanna hakkas oma välimust muutma. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Rääkides oma ümberkujundamisest sõnas Ruby: «Ülim naiselikkus ja äärmuslik ilu on mind alati huvitanud ning armastasin juba noorena gravitatsiooni eiravaid rindu. Ma ei ürita jäljendada kellegi välimust. Kuid suur osa minu maitsest on seotud futuristliku bimbo esteetikaga.»

Noor naine on oma «äärmuslikule» välimusele praeguseks kulutanud rohkem kui 200 000 dollarit (184 457 eurot), kuid sponsori või suhkruissi asemel maksab Ruby ilulõikuste eest oma fännide abiga. Ainuüksi Instagramis on Ruby kogunud juba ligi 30 000 fänni.

«Mul on minevikus olnud edu striptiisi- ja veebitüdrukute maailmas. Nüüd olen kogenud «findomi» (financial domination ehk rahalise domineerimise - toim) ja veebipõhise fetišisisu alal. Olen omandanud armastava fännibaasi, mis on nii toetav. Mulle on nad nagu perekond,» täpsustas Ruby.

Neiu sõnul on tema fännid, mehed, kes on Ruby'st huvitatud, väga viisakad ja lugupidavad. «Nad kutsuvad mind jumalannaks või ütlevad, et olen julge, kaunis või ebamaine. Samuti hindavad nad minu tõsist pühendumist ja pühendumist minu elustiili-rännakule.»

Ruby lemmikfännid on need, kes tunnistavad neiule, et ta aitab neid ning inspireerib neid olema parim versioon endast.

Lisaks fännidele toetavad Ruby't ka tema sõbrad ja perekond, kes aktsepteerivad teda sellisena nagu ta on, armastavad tema «sisemist» inimest ning peavad tema välimust «lihtsalt boonuseks».

Ehkki ameeriklanna pälvib oma välimuse eest kriitikat, loodab Ruby innustada teisi oma isiklikku visiooni järgima ning on oma valikute kohta saanud ka palju positiivseid ja meeliülendavaid märkusi. «Saan oma välimuse kohta palju positiivseid kommentaare igasuguse taustaga, vanuserühmade ja eluviisidega inimestelt. Loodan näidata inimestele, et väline ilu on subjektiivne ja see on okei.»

«Maitse on inimestel erinev, kuid minusugune inimene ei ole keskendunud sellele, et kõigile meeldida. Ma esindan eneseväljendust. Kõige ilusamad inimesed on kõige õnnelikumad, kuna nad on otsustanud olla, kes nad on, ja ei hoia end tagasi.»