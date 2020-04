VIDEO ⟩ BBC näitab maailmale, milline on elu Eesti «koroonasaarel» Saaremaal

«Esimesed Covid-19 juhtumid said Saaremaal kinnitust kuu aega tagasi, pärast seda, kui seal toimus spordiüritus, millest võttis osa ka Itaalia meeskond,» kirjutab ta.

«Nüüd on terviseametnike hinnangul pooled saare elanikkonnast viirusega nakatanud.»

Lee kirjeldab videos ka, kuidas koroonaviirus tõenäoliselt Saaremaale jõudis. «Mis juhtus, oli see, et umbes kuu aega tagasi tuli võrkpallikoondis Milanost saarele mängima ning nüüd on sellest saanud koroonaviiruse epitsenter riigis.»

Videoreportaažis räägivad olukorras Saaremaal kohalikud. Dr Eward Laane sõnab BBC-le näiteks, et olukord Saaremaal ja Kuressaares on väga tõsine. «20. aprilliks võib meil olla juba 1000 haiglaravi vajavat inimest. Seega me vajame abi.»

Videos kirjeldatakse ka, et kuna nakatunuid on palju, viiakse mõned neist ravile mandrile. Samuti räägitakse ka sellest, kuidas kohalikud uue olukorraga kohanevad.

Kuna paljud ettevõtted sulgesid koroonakriisi tõttu uksed, kaotasid paljud kohalikud ka oma töökohad. «Inimesed kohanevad muutustega,» räägib BBC-le Susan Reinholm, kes toob näiteks oma juuksuri, kes nüüd töötab hoopis kohalikus lihakombinaadis.

«Keegi meist ei istu niisama kodus ja ei mõtle, et «vaatame, mida homne päev toob». Inimesed tegutsevad,» lisab ta.

Saaremaa kriisikeskuses töötav Anu Vares räägib BBC-le aga, et see pole ajaloos esimene kord, mil saar lukus on. «Esimesel korral, Nõukogude okupatsiooni ajal vajasid inimesed saarele tulekuks luba. Sel korral on see meie enda soov, et kaitsta meie inimesi ja nende tervist.»

Varese sõnul on keeruline öelda, kuidas koroonaviirus täpselt saarele jõudis. «Toimus kaks võrkpallimängu Itaalia meeskonnaga, mis tõi kokku üle tuhande kohaliku. Samuti tuli inimesi mandrilt.»

Videos mainitakse ära ka Saaremaal toimunud šampanja- ja vahuveinifestival Mullifestival 2020. BBC vahendab, et see võis viiruse levikut veelgi kiirendada.