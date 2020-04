Vähetuntud Eesti muusik sai ootamatu rahvusvahelise tunnustuse: olen väga üllatunud

Tuulikki Bartosik on valikusse sattumisest meelitatud: «Minu jaoks on väga meeliülendav olla äranimetatud sellises rahvusvahelise mainega ajakirjas kõrvuti tunnustatud maailmamuusikutega erinevatest riikidest lähemalt ja kaugemalt.»

Bartosik on positiivselt üllatunud, et välismaa muusikategijatele lähevad korda Võrumaa metsade vibratsioonid akordionil. «Kuna tegemist on minu originaalmuusika plaadiga, siis olen selle äranimetamise üle veelgi rõõmsam. Loodan et keerulisel ajal saavad inimesed mu meditatiivsest muusikast hingesoojust ning tuge,» lisas akordionist.

Album «Torm veeklaasis» ilmus 2019. aasta novembris ning on pälvinud rahvusvaheliste muusikakriitikute ja fännide heakskiidu. Legendaarne BBC saatejuht ja briti ajakirjanik Fiona Talkington kirjutas albumi kohta: «Tahaksin minna Tuulikki Bartosikiga pikale, pikale jalutuskäigule, kuulda, kuidas lehed jalge all krudisevad ja linnud samal ajal kõrgel puu otsas laulavad.»

Tuulikki Bartosik. FOTO: Krõõt Tarkmeel

Hetkel on muusikul plaan albumi tutvustamisega jätkata. «Kui ei oleks olnud eriolukorda, oleksin aprillis, mais tuuritanud 35 kontserdiga Saksamaal ning juunis jätkanud uue projektiga Jaapanis. See tuur ning ka Jaapani reis lükkusid enesestmõistetavalt edasi tulevikku,» rääkis Bartosik, kes on viimastel aastatel palju reisinud.

Akordionisti sõnul on eriolukord huvitav aeg eneserefleksiooniks ja isiklikuks arenguks. «Omajagu harjumist nõuab ka ühel kohal paigal püsimine, mis minu jaoks tekkis just õigel hetkel. See on nagu sundpuhkus, mille vajadusest saan alles nüüd aru, muidu oleksin täie rauaga edasi kütnud. Loova inimesena on mul raske aega maha võtta, kehtiv eriolukord pakub seega väikest hingetõmbepausi, loodan ainult, et mitte liiga kauaks. Igatsen juba publikut ja kontserdiolukordi,» lisas naine.