Kas tema on maailma seksikaim apteeker? Iraani juurtega tõsielustaar naasis raskel ajal vanale ametile

29-aastane Vakili šokeeris hiljuti fänne teatega, et jätab telekarjääri pooleli ja naaseb apteekritööle, vahendas Daily Mail. «Ma istusin kodus, vaatasin uudiseid ja tundsin ennast süüdi, kuna teadsin, et saaksin tervishoiuametis aidata,» rääkis glamuuritar, kellel on apteekri magistrikraad.

Iraani juurtega Vakili sai tuntuks eelmisel aastal, kui osales ülimenukas telesaates «Armastuse saar» («Love Island»). Selle järel on ta kuulsust kogunud telenäo ja suunamudijana. «Tundus vale istuda kodus ja mudida suunda,» selgitas Vakili, miks otsustas raskel ajal apteekrina tööle asuda.

Kuna Vakili pole vahepeal aasta aega apteekrina töötanud, möönis ta, et on veidi roostes ja tunneb väljakutse ees hirmu. Siiski on tema sõnul vanale tööle naasmine olnud «imeline».

Glamuuritar tunnistas, et teenib suunamudijana rohkem kui apteekrina. «Aga asi on selles, et õppisin nii kaua, et farmaatsias magistrikraadi saada, nii et ma ei lase sel ühe telesaate pärast raisku minna,» sõnas Vakili. Instagramis on tal üle 1,2 miljoni jälgija.

Vakili: välimus ei määra teadmisi

Naine jagas eile ühismeedias julgustavat sõnumit stereotüüpide murdmise kohta. «See on mõeldud kõigile neile, kes on mu õpingute ja karjääri jooksul öelnud, et mu imidž ei sobi apteekritööga ning ma ei saa olla glämmitüdruk, kes teeb seksikaid pilte, ja samal ajal tervisetöötaja ametit pidada,» lajatas Vakili.

Olulist sõnumit illustreerisid pildid, kus Vakili on töö- ja peoriietes. «Leidke endale tüdruk, kes saab mõlemaga hakkama!» nipsas seksikas apteeker, kelle sõnul võib igaüks oma eluga teha, mida ise tahab. «Tähtsaim on iseendale truuks jääda. Sinu välimus ei määra teadmisi,» teatas ta.