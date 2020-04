KLÕPS ⟩ Omapärast stiili demonstreeriv Silvia Ilves: pole vaja muretseda

Mina oma kolme toreda PRISMA toidukoti, toidust pungil seljakoti, tooli katete ning hularõngaga koju jõudmas. Eh, pole vaja muretseda vaatepildi pärast. ☺️ Olen aastaid niimoodi poodelnud. See ongi minu stiil. . . . . . . . . . . . #mumlife #shopping #mystyle #myway #cycling #keepingfit #energy

A post shared by Silvia Ilves - the cellist (@silviailves) on Apr 14, 2020 at 10:36pm PDT