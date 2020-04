PILDID JA VIDEO ⟩ Ameeriklane hakkas vahetult enne koroonapandeemiat planeedi kuumimat kaupa tootma

Ameeriklane Marc Cooper vist tundis seda ette, kuna ta alustas vahetult enne koroonapandeemiat Maine’i osariigis Bangoris WC-paberi tootmist, teatab cnn.com.

Cooperi sõnul ei jõua ta firma, mis kannab nime Tissue Plus, niipalju WC-paberit toota, kui inimesed ostavad. «Meile teadaolevalt ostetakse WC-paberit väga suurtes kogustes ja meie tehas ei tööta veel täisvõimsusel, nii et me ei valmista tualettpaberit piisavalt,» sõnas firma asutaja.

Tissue Plus saab suured paberirullid, mille töötajad lõikavad vajalikuks paberiks. Nad toodavad lisaks WC-paberile ka majapidamispaberit, salvrätte, paberist taskurätikuid ja teisi pabertooteid. Kõige populaarsem toode on siiski WC-paber ning on inimesi, kes on Cooperi firmasse helistanud ja küsinud, kas ta müüb seda ka kohapeal.

«Olukord on selline, et WC-paberit saab võrrelda kullaga. See on hinnas ja kõik tahavad seda. Olen töötanud paberitööstuses 30 aastat ja leidsin, et turul ei ole mõningaid pabertooteid piisavalt. Astusin selle sammu õigel ajal,» nentis ameeriklane.

Cooperi sõnul läks tehase avamine kiiresti ja juba kuu hiljem toodeti 90 000 rulli WC-paberit nädalas.

WC-paberit tootva firma Tissue Plus omanik Marc Cooper (keskel). FOTO: Robert F. Bukaty/AP/Scanpix

«Saan pidevalt e-kirju küsimusega, kas ma olen selgeltnägija. Inimesed arvavad, et mul oli mingi info pandeemia puhkemise kohta ja ma sain kiiresti aru, et WC-paber muutub valgeks kullaks. Ma ei ole šamaan ega nõid, minu jaoks oli õige aeg firma asutamiseks ja ma tegin seda,» jätkas WC-paberi tootja.

Tehas töötab seitse päeva nädalas ja ka Cooper on seitsmel päeval tööl, hoides tootmisel silma peal.

«Ma ei oleks iialgi uskunud, et WC-paberist saab meie planeedi kõige kuumem kaup. Kui inimestel on piisavalt WC-paberit ja haiguspuhang hakkab mööduma, eks siis vähene ka nõudlus WC-paberi järele,» jätkas tehaseomanik.