ARMAS ŽEST ⟩ David Beckham üllatas vähihaiget pensionäri

Heategevusorganisatsioon Age Concern esitas David Robertsi üllatusvisiidi nominendiks ning üllatatud sai ta korralikult, kirjutab Mirror. Vähiga võitlus pidanud mehele öeldi, et esmaspäeva hommikul saabub tema ukset taha külaline ja ta oli pahviks löödud, kui avas ukse 44-aastasele David Beckhamile.



«Kõik, mida ma öelda oskasin, oli tere, kuidas sul läheb?» meenutas Roberts. «Ta on armas tüüp, vestlesime selle üle, mis saab sel hooajal jalgpallist ja Manchester Unitedist ning ka minust, kes ma olen Liverpooli toetaja.»



David Roberts elab koos oma naise ja pojaga, kes tema eest vähivastase võitluse ajal hoolitsesid. Vutistaar viis perele ka vahva kingikoti. «Arvan, et visiit oli sama suureks kingituseks neile kui minule, kuna nad on minu eest hoolinud detsembris aset leidnud operatsioonist saati. Olen sellega võidelnud pere ja sõprade (kuhu kuuluvad naabrid ja töökaaslased) abil juba kom aastat, »ütles Roberts.