Austria on Euroopas esimene riik, mis on asunud koroonaviirusest SARS-CoV-2 ja viirushaigusest Covid-19 tingitud piiranguid tühistama. Esimesed piirangud tühistati Austrias täna, 14. aprillil, ning tuhanded kauplused taasavasid oma uksed.

Elu24 kirjutas möödunud nädalal, et Austria valitsuse teatel tohivad 14. aprillil end avada ärid, mille suurus on alla 400 ruutmeetri. Kuu aega suletud olnud poodide vastu tunti huvi juba esimesel päeval, kui kauplustel lubati taas uksed avada.

Norra teatas 6. aprillil, et epideemia on kontrolli all. Kolm nädalat kestnud piirangute ajal on Norras olnud lasteaiad ja koolid suletud ning suvilatesse ei ole tohtinud minna. Kuid lahti on tohtinud olla restoranid, mis on suutnud tagada klientide vahel piisava vahemaa.