UUED PILDID ⟩ 14-aastane rase venelanna on jamas: raha tuleb, aga arst ei ravi ja isaküsimus on aina segasem

Elu24 kirjutas jaanuaris, et Krasnojarski piirkonnas asuva linna Zheleznogorski haigla teatas 13-aastase tüdruku rasedusest kohalikku politseid 13. jaanuaril. Venemaa meedia vahendas, et sealses piirkonnas elav koolitüdruk ootab 10-aastase poisi last.

Väljaande sõnul olid lapsed erinevatest koolidest, tüdruk 7. ja poiss 4. klassist, kuid on olnud sõbrad juba aastaid. Tüdruk oli toona väidetavalt seitsmendat nädalat rase ning ei soovinud rasedust katkestada. Perekond toetas tüdruku otsust.

Ka tüdruku koolidirektor kinnitas KRSK meediaväljaandele, et kool on tüdruku rasedusest teadlik ning toetavad teda nii palju kui võimalik. Tüdruku iseloom on aga väidetavalt «keeruline» ning tal ei lähe koolis hästi, ta puudub palju ning kiusab teisi.

Mõned nädalad hiljem läks Daria koos sugulaste ning Ivaniga pärast arstlikku ülevaatust külalisena Andrei Malakhovi saatesse «Otseülekanne», vahendab tvk6.ru.

Saates rääkis koolitüdruk lähemalt sellest, kuidas nad Ivaniga kohtusid. «Sõber koolist kutsus mind jalutama, Ivan oli temaga kaasas. Järgmine päev hakkasime käima. Ta ütles, et armastab mind,» meenutas Daria jaanuaris.

1. veebruaril sai Daria 14-aastaseks ning paar nädalat hiljem tuli ilmsiks, et 10-aastane Ivan ei saanud olla lapse isa, vahendab irk.kp.ru. Kohalik lastearst Nikolai Skorobogatov avaldas juba jaanuaris kahtlust: «Teoreetiliselt on see võimalik aga ma ei tea midagi selle konkreetse juhtumi kohta. Kuid mulle tundub, et keegi teine võis tüdruku viljastada ning süü aeti poisi kaela.»

Veebruari keskpaigas said eksperdid asjas selgust ja kinnitasid, et 10-aastane koolipoiss ei ole kohe kindlasti lapse isa: «Analüüsisime proove kolm korda, nii et viga ei tohiks olla. [...] Ta on alles laps, tal ei ole testosterooni. Puberteet ei tule isegi homme.»

Samal ajal kui sotsiaalmeedias spekuleeriti jätkuvalt, kes võis Daria lapse isa olla, võttis meediaga ühendust 15-aastane Sergei (nimi muudetud - toim). Sportlik teismeline Daria koolist väitis, et tüdruk meeldis talle, kuid ta ei oodanud midagi tõsist.

Ühel päeval olevat ta Dariale öelnud: «Sul on palju kutte, mitte ainult Ivan. Tule minuga? Kui sa keeldud, ütlen kõigile, kes sa oled.»

Daria läkski ning sai peagi teada, et on rase, kuid ütles kohe, et lapse isa on 10-aastane Ivan. Hiljuti esitas Daria perekond Sergeile vägistamise süüdistuse ning noormees on nüüd koduarestis.