ISOLATSIOONI PROFESSOR ⟩ Briti kurikuulsaim vang õpetab: elu peab võtma vabalt, mõnikord sisse magama ja kindlasti sõpradega suhtlema

67-aastast praegu pensionäristaatuses Charles Bronsoni on aastakümneid peetud Suurbritannia kõige ohtlikumaks vangiks.

Mees on viimased 45 aastat oma elust veetnud vangistuses riigi kurikuulsamates kinnipidamisasutustes.

Umbes kaks aastakümmet sellest Bronson veetnud ka Wakefieldi vangla kurikuulsas klaasipuuris.

Nüüd soovis Bronson koroonaviirusest tingitud eriolukorras isoleeritud inimestele jagada näpunäiteid, kuidas tulla toime isolatsiooniga.

Yorkshire Evening Postile antud eksklusiivintervjuus rääkis Bronson sellest, et isolatsioonis olles on vajalik säilitada igapäevane treeningrežiim, hea toitumine. Lisaks on mehe sõnul oluline jätkata ka hobidega tegelemist, et hoida vaim ja keha aktiivsena. Kuula intervjuud siit.

Praegu HMP Woodhillise vanglas istuv Bronson kirjutas hiljutistest sündmustest ajendatuna ka luuletuse, millele pani nimeks «Koroonaviirus».

«Võite öelda, et ma olen üksildase vangistuse professor.

Õigupoolest see on see, mis tegema nüüd peate. Kõik te armsad isoleeritud ja eemal inimesed.

See aitab ellu jääda teil. See ongi kõik, mis on.

Asi on ellujäämises.

Hankige hea raamat - palju lugemist.

See aitab ajal mööduda.

Kirjutage natuke. Üks luuletus, novell. Oma elulugu.

Õppige nüüd pisut. Miskit, mis teil meeldib. Harige nüüd ennast.

Aga mis on kõige tähtsam - trenni tuleb teha.»

Bronson avaldas 2002. aastal raamatu «Solitary Fitness», kus ta jagas juhiseid, kuidas säilitada kinnistes ruumides olles head füüsilist vormi.

Kuigi Bronson on praegu 65-aastane suudab ta ikka iga päev teha umbes 3000 kätekõverdust.

«Trenni saab teha aias, tühjas toas, magamistoas või esikus,» õpetas Bronson.

Mehe sõnul on ta pärast 45 aastat vanglas olemist välja töötanud oma režiimi, mille järgi elab.

«Ma ei vaja spordisaale, ma ei vaja kaalu, ma ei vaja steroide. Ma ei vaja midagi. Ainult iseennast. Kükke, kätekõverdusi ja istessetõuse,» seletas mees.

Lisaks soovitab mees isoltasiooni ajal kuulata arukaid raadiojaamu, vaadata dokumentaalfilme ja jutusaateid.

«Õppige. Kuna maailm on ilus, on siin nii palju, mida õppida,» julgustas Briti kurikuulsam vang.

Lisaks soovitas ta inimestel elu võtta vabamalt, mõnikord sisse magada ja kindlasti pere ja sõpradega telefoni teel ühendust hoida. «Ärge kaotage üksteist, sest olete kõik ühes paadis. Aidake üksteist.»

Charles Bronson on vangis olnud alates 1974. aastast. FOTO: SWNS /Scanpix

Bronsoni kuritegelik tee algas juba 1974. aastal. Kohus on ta süüdi mõistnud röövides, relvaga ähvardamistes, väljapressimistes, ebaseaduslikes vangistamistes ja vägivallatsemises, mistõttu määrati talle eluaegne vangistus.

Lisaks vanglale on Bronson mõne aja olnud psühhiaatriahaiglates ravil. Mees on mitmel korral öelnud, et kui tal niiöelda hoog peale tuleb, siis ei suuda ta oma käitumist kontrollida ja ta ei ole just hea kaaslane.

Bronsonist on kirjutatud mitu raamatut, tehtud dokumentaalfilme ja ka üks mängufilm «Bronson», mille peaosas on Tom Hardy.

Bronsoni ja Williamsoni pulmapäev 2017 novembris. Pruudi nägu oli fotograafide eest looriga kaetud. FOTO: SWNS.com/SWNS.com

2017. aasta veebruaris kihlus Briti tuntud seriaalide näitlejanna Paula Williamson Charles Bronsoniga. See uudis tekitas palju hukkamõistu, aga ka suurt meediahuvi.

Toona 36-aastane Williamson ja 64-aastane Bronson kohtusid kirja teel ja suhtlesid neli aastat, enne kui kihlusid.

Nad abiellusid sama aasta 14. novembril ning Bronsonil lubati üle 20 aasta kanda lukuga pükse.