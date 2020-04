PILTUUDIS ⟩ Skandaalse «lesbibändi» t.A.T.u lauljatar näitas lõpuks ometi abikaasat

Muusik kirjutas postituse juurde ka, et igatseb oma fänne meeletult ning tuletas kõigile meelde, kui oluline on praegusel ajal siiski kodus püsida. «Kallikesed, kui väga ma teid igatsen. Ootan juba väga, et saakisin teiega taas kohtuda. Parim on alles ees. Kallistage oma armsamaid, lapsi, vanemaid, sõpru ning püsige kodus.»