TÄNA EETRIS ⟩ Suur ülevaatlik saade «Reporteri eri: Sõda koroona vastu» esitab põletava küsimuse: kui kaua tuleb veel kannatada?

Eesti elab juba kuu aega eriolukorras. Kogunemised keelati, koolid suleti, avatuks jäid vaid hädapärased kauplused. Iga päev võideldakse kümnete viirusekandjate elude eest. Samal ajal jäävad tuhanded inimesed töötuks ning majandus kukub kolinal. Kuidas on Eesti kriisiga hakkama saanud? Kas rängad piirangud on mõistlikud? Kaua jaksab rahvas rahaliselt kannatada? Milline on plaan eriolukorra lõpetamiseks?