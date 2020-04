PILDID JA VIDEO ⟩ Moskva ägab epideemia all: kiirabiautodest tekkisid meeletud järjekorrad

Mõne päeva eest hakkasid sotsiaalmeedias levima videod, kus on näha tervete kvartalite pikkuseid kiirabiautode järjekordi. Ühel sellisel videol oli näha vähemalt 45 autot, mis ootasid haiglasse pääsemist, vahendab Daily Mail .

Daily Maili info järgi võis ühe kiirabijuhi sõnul ooteaeg nii venida kuni 15 tunnini. Nädalavahetusel tõusis koroonaohvrite ametlik arv üle 130. Samas väidetakse, et paljud viiruse juhtumid lähevad «kaotsi», kuna registreeritakse lihtsalt ägeda kopsupõletikuna.

Presidendi pressiesindaja Dimitri Peskovi sõnul on seis tõesti pingeline. «Siin os suur patsientide juurdevool,» kinnitas Peskov. «Haiglad töötavad väga intensiivselt, isegi heroiliselt, selles hädaolukorras.» Olukord on keeruline ka Peterburis, kuid mitte sama hull.

Video postitanud Moskva24 teatas, et järjekord oli Himki 119. haiglasse, kuhu suunati ummistunud pealinnast paljud kiiret abi vajavad patsiendid. See asub pealinnast väljas Šermetjevo lennujaama lähistel.

Venemaal on tänaseks registreeritud 18 000 nakatunut, surmasid aga 148. Päeva jooksul on tuvastatud üle 2000 nakatunu. Sealjuures hakkab Moskva väljastama digitaalseid lubasid inimestele, kel on hädasti vaja kodust väljas töötada. Seotud rakendus jälgib ka inimeste liikumist.