RAHAAHNED ARMUKESED ⟩ Kaks naist tapsid kogemata portugallase ja proovisid mõrva jõhkral viisil varjata

Politsei sõnul ei ole neil veel täit selgust selle kohta, mismoodi naised täpselt ette kujutasid, et mehelt raha kätte saavad, kuid oma ütlustes rääkisid naised, et kägistasid mehe kogemata surnuks ja sattusid seetõttu paanikasse.

Tabloid Correio da Manhã kirjutas õudusttekitava loo sellest, kuidas naised raiusid mehel ka ühe sõrme maha, et tema mobiiltelefonile ligipääs saada. Siis saatsid nad mehe tuttavatele, kes tema pärast muretsesid, eksitavaid sõnumeid, kus kirjutasid, et mehega on kõik korras ja ta on lihtsalt mõnda aega eemal.