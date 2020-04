Suur ülemaailmne kriis on Tallinna tänavatele toonud suisa düstoopilised muutused. Elu24 fotoreporterid leidsid väljasurnud tänavatelt üles varem pildistatud kohad ning lõid hämmastavad võrdlusmomendid.

Eesti Valitsus kuulutas eriolukorra välja 12. märtsil. Kuu aega karantiini - see on hea põhjus tagasi vaada, kui palju on meie linnapilt võrreldes normaalsega muutunud.

Ööelu

Teame, et kiirelt jäeti ära või lükati edasi kõik kontserdid ja muud avalikud üritused. Samuti ei saa korraldada suuri pidusid, mis muidu igal reedel Tallinna ööklubidesse massides rahvast kokku ajasid. Pikad järjekorrad on asendunud tühjade ning kõledate uksetagustega.

FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

FOTO: Madis Sinivee / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Vanalinn

Vaatepilt on enam kui veider. Justkui oleks Photoshopis tänavatelt inimesed ära kustutatud. Muidu aasta ringi väga vilgas ning elav Vanalinn on samuti tühjenenud. Piirid on kinni, turiste pole ning neid teenindav sektor istub, käed rüpes, ning munakivitänavael patrullib vaid politsei.

FOTO: Liis Treimann / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

FOTO: Mihkel Maripuu / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Millal hotellides ning restoranides töötavad inimesed taas tööd saavad, ei ole võimalik ennustada. Kuigi Eesti loodab eiolukorra lõpetada mai alguses, võivad paljud riigid sellega kauem oodata. Rahvusvaheliste reiside taastumine võib võtta kuid.

FOTO: Sander Ilvest / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

FOTO: Mihkel Maripuu / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Linn on tühi, kuid puhtam

Tallinna kesklinn on alati rahvast paksult täis. Teid ummistavad autod, tipptunnil on lausa piin sõita. Krantiin muutis pilti aga täielikult. Ka kõige hullema tipptunni ajal on liiklus justkui tavalisel pühapäeval. Enamasti ei näe aga midagi peale liinibusside.

FOTO: Sander Ilvest / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Sel on aga üks positiivne külg. Tavaliselt keerutab liiklus kuiva kevadilmaga talvist tolmu üles. Nüüd on õhk aga kahtlemata palju puhtam. Kahjuks saavad seda nautima minna vaid üksikud julged ja hädaostude tegijad.

FOTO: Sander Ilvest / Sander Ilvest / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

FOTO: Sander Ilvest / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Uue asjana on linnapilti ilmunud aga telgid. See ei ole Kuressaare, see on Tallinn! Ka harjumaal on ju palju koroonahaigeid, seega peavad haiglad tagama kahtlusega patsientide turvalise testimise.

FOTO: Liis Treimann / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Kes riskib vaba aega väljas veeta?

Ilusa ilmaga on inimesed ikka parkidesse ning randadele üritanud koguneda, vahel rohkemgi kui tavaliselt. On ka ette tulnud olukordi, kui politseipatrullid peavad droonidega inimesi laiali ajama. Siiski jäävad linna looduskaunid kohad enamasti tühjemaks kui tavaliselt.

FOTO: Liis Treimann / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

FOTO: Madis Sinivee / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Tallinna Loomaaed sulges kõigepealt oma külastusmajad ning nagu mujalgi linnas, barrikadeeriti mänguväljakud. 26. märtsist saati on väravad külastajatele aga täielikult suletud. Samuti kehtivad ka oma töötajatele karmid nõuded.

FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

FOTO: Liis Treimann / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Veel ei ole kindel, kas eriolukorda pikendatakse või mitte. Eestis on küll 1332 nakatunut ja 27 koroonasurma, aga võrdlus paljude teiste riikidega näitab, et karantiin toimib.