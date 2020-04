SEEBIOOPER ⟩ Brasiilia vutitäht Neymar saab endale «kasuisa», kes teda lapsena fännas

Nüüd on Neymar taas maailma spordikõmumeedia huviorbiidis, sest tema 52-aastasel emal Nadine Goncalvesil on endast 30 aastat noorem poiss-sõber Tiago Ramos, kellest võib saada vutistaari kasuisa. Neymar ise on Ramosest kuus aastat vanem, pallitaltsutajal on vanust 28 aastat.