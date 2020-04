PILDID JA VIDEO ⟩ Ebatavaline leid näitab, et neandertallased olid arvatust nutikamad

Neandertallaste elu on teadlastele avaldunud eelkõige kivist tööriistade ja luustike näol. Nii hiljutine punutis kui veel mitmed teised leiud näitavad, et neandertallaste elukorraldus oli varemarvatust keerulisem.

Nad jätkasid, et neandertallaste valmistatud asju on hiljuti leitud teisigi. Need on puidust tööriistad ja relvad ning kasekoor, mida kasutati liimi ja närimiskummina, mis leevenda hambavalu.