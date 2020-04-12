PILTUUDIS ⟩ Riided seljast heitnud 55-aastane Vene näitlejanna: vanus on kõigest number!

Vene näitlejatar Irina Bezrukova (55) kostitas sotsiaalmeediat särtsaka kaadriga.
Instagrami postitatud foto juurde kirjutas Bezrukova, et tema vanus ei hirmuta teda mingil moel. «See on kõigest number,» lisas ta.
Naise sõnul ei tunne ta end samuti 55-aastaselt ega näe ka välja nagu oleks 55-aastane. Lisaks rõhutab ta, kui kaunid on naised ja et tema elu on ikka ilus ja huvitav.
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🎂 Мне сегодня 55. Скрывать возраст в наше информированное время нет никакого смысла)) Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Это всего лишь цифра - 5️⃣5️⃣ ⠀ Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст. Да и в моем окружении много прекрасных, взрослых женщин. Они также живут полной и интересной жизнью! Путешествуют, много работают, помогают другим, заводят романы, отлично проводят время и знают вкус жизни. А знаете в чем секрет? ⠀ 💖Это полное принятие себя и любовь к себе. Именно любовь приводит к внутреннему счастью и хорошей, ухоженной внешности. Все потому, что ты просто не можешь позволить себе отравлять организм плохой едой и сознание негативными мыслями. ⠀ 🎁Друзья, если вы хотите сделать мне сегодня подарок, вы можете перевести любую сумму в любой благотворительный фонд) Для меня это будет действительно хороший подарок. Потому что сейчас фондам особенно трудно помогать болеющим деткам. ⠀ PS: В 20:00 сегодня проведу прямой эфир. Подключайтесь: пообщаемся, отметим День Рождения вместе😊 🍰 ⠀ #ИринаБезрукова #Безрукова #ДеньРождения #Безруковаюбилей #деньрождениянегрустныйпраздник