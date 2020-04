VIIRUS ON JÕUDNUD HÕIMUDENI ⟩ Brasiilias viidi 15-aastane Amazonase põliselanik koroonaviiruse tõttu haiglasse

Eksperdid on hoiatanud, et koroonaviiruse levik võib põliskogukonnad täielikult hävitada. São Paulo ülikooli teadlane Dr Sofia Mendonça sõnas BBC-le: «See on väga suur oht põlisrahvastele, kui viirus kogukondades levima hakkab, sest see võib nad hävitada.»