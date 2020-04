VAU ⟩ Täiesti pöördes pilti jaganud instakaunitar Lizal on jälgijatele tähtis sõnum

Nimelt oli staaril fännidele väga tõsine sõnum. Tema arvates näitab terve koroonakriis, et võim ilu ja raha on täiesti väärtusetud, kui sa ei suuda hingata eluks vajalikku hapnikku.

«Maailma aga jätkab oma ilusat elu, lihtsalt paneb inimesed puuri,» arvab 22 -aastane Liza. Tema sõnul näitab maailm, et inimesed pole vajalikud. «Õhk, maa, vesi ja taevas saavad sinuta hästi hakkama. Kui tagasi tuled, pea meeles, et oled külaline, mitte isand!»

See on ehk üks tõsisemaid sõnumeid, mida Liza oma 37 000 jälgijaga jaganud on. Vaata aga ka kaunist pilti!