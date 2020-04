LAASTAV PÄEV ⟩ Madonna kaotas ühe ööpäeva jooksul kolm talle lähedast isikut

Popstaar jagas traagilist uudist oma Instagrami-videos, mille pealkiri on «karantiinipäevikud #9». Madonna istub kirjutusmasina taga ja avaldab kaheminutilises videos, et talle kolm lähedast inimest surid kõik ühe ööpäeva jooksul.

«Karantiinipäevik, number üheksa. Meil ​​ei saa alati olla hea päev,» alustab Madonna, kes filmis päevikut südaööl ja lisab, et võib seetõttu «tänase päevaga hüvasti jätta.»

«Põlev oda laseb end minu tuumani ja libiseb mööda minu jalga alla. Ma ei saa keskenduda millelegi muule kui põgenemisele ja ma mõtlen, millise vormi see võtab.»

Krüptilise sõnumi järel ta jätkab: «viimase 24 tunni jooksul on surnud mu nõbu, minu turvamehe vend on surnud, ja Orlando Puerta, väga tähtis inimene, kes mängis minu elus väga olulist rolli, [...] — need kolm inimest olen ma kaotanud viimase 24 tunniga.»