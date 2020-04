KUULA ⟩ Hullunud fänni poolt tapetud lauljatari hääl kõlab kallima muusikas edasi

Väljaanne TMZ kirjutab, et Stephen Rezza sai loo avaldamiseks õnnistuse ka Christina perekonnalt ning tegemist on vaid esimese killuga noormehe südamlikust austusavaldusest. Aasta teises pooles on ilmavalgust nägemas album nimega «Songs for Christina». Igasse plaadil kõlavasse palasse on põimitud kas lauljatari vokaale, eelnevat loomingut või häälsõnumeid.



2016. aasta juunis tulistas Kevin Loibl 22-aastast lauljatari pähe ja tappis seejärel ka iseenda. Mees töötas elektroonikapoes Best Buy ja tema kolleegid rääkisid toona, et Grimmie oli temakinnisideeks. Loibl muutis lauljatari nimel oma välimust – muu hulgas lasi juukseid juurde istutada ning käis silma laseroperatsioonil. Ta hakkas ka veganiks, et kaalust alla võtta. Kevin kuulas tööl pidevalt Grimmie muusikat ja vandus, et lauljatarist saab ühel päeval tema abikaasa.

Pärast Grimmie surma aitas Stephen Rezza produtseerida postuumset albumit «All Is Vanity», mis jõudis kuulajateni aastal 2017. Seejärel asus ta plaadi «Songs for Christina» kallale, ent töö jäi mullu pooleli, kui Rezzal avastati ajukasvaja. Kirurgidel õnnestus 95 % selle massist edukalt eemaldada.