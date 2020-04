KUULA ⟩ Tõeline superhitt! Soome muusikud ühendasid ülla eesmärgi nimel jõud

Heategevuslikke singleid on ka varem erinevatel eesmärkidel välja antud. Kuulsaim on ehk 1985. aastal ilmunud «We Are the World», millega abistati Aafrika näljahädalisi.Pala saavutas ülemaailmset edu nii läbimüügilt kui ka kogu maailma edetabelites ning sellest sai kõige kiiremini müüdud Ameerika popsingel. Wsimesena USA heliplaaditööstuse ajaloos pälvis see neli plaatinaplaadi sertifikaati ning hulgaliselt auhindu. Laulu autoriteks olid Michael Jackson ja Lionel Richie, kelle kõrval astusid üles näiteks Tina Turner, Billy Joel, Cyndi Lauper ja Ray Charles.Sellest laulust sai nspireeritud ka Alo Mattiiseni 1987. aastal valminud isamaaline laul «Ei ole üksi ükski maa».