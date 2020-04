Praktiline nõiakunst: Marilyn Kerro õpetab, kuidas suhelda manala teed läinud inimestega

Kerro sõnul on kõige parem aeg hingede jaoks on täiskuu esimesed kolm päeva, sest siis on mõju ning võimalus saada kontakti kõige suurem. Vaja läheb kadunukese pilti, millel ta on üksi, valget küünalt ning seleniit kivi. Seleniit on tuntud kui inglikivi, mis ühendab maise ja taevase üheks.