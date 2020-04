PILK PEALE ⟩ Vaatamine omal vastutusel! Marco Tasane avaldas viirusliku videosingli

«Siivutu viiruse» muusikavideo on filmitud kevadises Tartus pidades kinni nii Terviseameti soovitustest kui ka Vabariigi Valitsuse poolt seatud eriolukorra nõuetest – see on ka üheks põhjustest, miks värvikate karakterite rohkete videote poolest tuntud Tasane on üle pika aja üksinda kaamera ees.