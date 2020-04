10 ARMUAFÄÄRI HILJEM ⟩ Beckhamite poeg deidib nüüd miljardäri tütrega ja emme-issi on väga õnnelikud

25-aastase Nicola Peltzi isa on USA miljardär Nelson Peltz. The Sun vahendab, et ärimehe vara väärtus on ligi 1,6 miljardit dollarit, mis teeb silmad ette isegi Beckhamite varandusele.

Nimelt avaldas väljaanne Sunday Timesi möödunud aasta rikaste edetabelis, et staarpaari vara väärtus ulatub ligi 350 miljoni naelani (umbes 400 000 miljonit eurot).

Beckhamite poeg Brooklyn ja USA ärimehe tütar Nicola on deitinud nüüdseks umbes neli kuud ning Brooklyn on teda tutvustanud ka oma perele.

Samuti on teada, et Brooklyn ja Nicola on koos karantiinis New Yorgis, kus neil on ühine korter. Väidetavalt loodavad David (44) ja Victoria (45), et see teeb nende suhte vaid tugevamaks.

Beckhamite lähikondlane avaldas The Sunile ka: «David ja Victoria on sellele suhtele oma õnnistuse andnud.»

«Mis puudutab ta tüdruksõpru, siis on nad alati Brooklynit toetanud. Kuid sel korral soovivad nad väga, et sellest suhtest saaks asja.»

«Nende silmis on tal hästi läinud ning nii mõjuvõimsate tutvuste omamine USAs on nende jaoks tõeline võit,» lisas allikas.

Nicola on Brooklynit juba kirjeldanud kui «oma eluarmastust», «hingesugulast» ja «kallikest».

Brooklyn on öelnud, et Nicola on tema jaoks «naine kogu eluks», ta on «pööraselt kaunis» ja et tänu Nicolale on «maailma kõige õnnelikum mees».

Brooklynil lõppes möödunud suvel suhe modelli Hana Crossiga. Elu24 kirjutas märtsi alguses ka, et kõigest 21-aastasel Brooklynil on seljataga juba rohkelt armuafääre.

Teismelisena, 2014. aastal, sattus Brooklyn esimest korda ka enda eraeluga meedia tähelepanu keskmesse. Nimelt arvati toona, et Brooklyn on suhtes USA näitleja Chloe Grace Moretziga (23), vahendab hearts.co.uk. 2015. aastal oli Brooklyn aga mõnda aega koos hoopis prantslanna Sonia Ben Ammariga (21).

Paar aastat pärast kuulujutte tulid Chloe Grace ja Brooklyn oma suhtega avalikkuse ette 2016. aastal. Nende suhe lõppes kõigest aasta hiljem.

Pärast seda oli Brooklyn natuke aega koos USA lauljatari Madison Beeriga (20). 2018. aastal oli Brooklyn kuni 2019. aasta lõpuni tormilises suhtes modelli Hana Crossiga (23). Elu24 kirjutas möödunud aastal, et noored läksid avalikult kaklema ja turvamehed pidid lausa sekkuma. Vanemad olid Brooklyni pärast mures.