KULLAFOND ⟩ 10 unustatud Eesti telesarja, mida nüüd lausa lust jutti kodus vaadata

«Restart» (2015)

Kodumaine põnevus-draamasari mehest, kelle elu variseb hetkega koost. Gerd ( Sten Karpov ) on abielus kauni Luisaga ( Mari-Liis Lill ). Tal on armas laps, mugav kodu ja hea töö Mareki ( Priit Võigemast ) ehitusfirmas. Kuid õnneliku peresuhte varjus naudib Gerd üha ohtlikumat armuelu ja ka tööl hakkavad tuuled pöörduma. Gerdi süüdistatakse omavolitsemises ja tema lähim kolleeg Sven ( Alo Kõrve ) mässitakse reeturlikku vandenõusse. Tagatipuks ilmub ootamatult välja Gerdi isa, kellega ta pole juba lapspõlvest saadik kohtunud. Ainsa päevaga pöördub tema senine muretu elu pea peale.

«Romet ja Julia» (2012-2013)

Draamasari Eesti noorte tormilisest tänapäevast, kus segunevad põnevus ja romantika. Sarja keskseks teemaks on rikka peretütre Julia (Carolin Ligi) ja vaesest perest pärit Rometi (Kaarel Targo) armastuslugu, mida saadab varjuna nende perekondi lahutav sotsiaalne lõhe, nende vendade omavaheline vihavaen ja äärmiselt pingelised kodused suhted. Nii Romet kui ka Julia tahavad sellest kõigest välja rabeleda. Kuumal suvel pärast keskkooli lõppu põrkuvadki kahe noore armastus, unelmad, reaalsus ning meeletu soov leida selle kõige tagant midagi ehedat ja püsivat. See on Rometi ja Julia viimane suvi enne elluastumist, see on otsustamise ja suurte valikute aeg. Lahvatavad tunded, mida pole võimalik alla suruda. Kõrvalosades astuvad üles Ivo Reinok, Lauri Pedaja, Indrek Taalmaa, Teele Viira jpt. Sarja stsenarist on Martin Algus ning režissöör Ergo Kuld.