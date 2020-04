PILDID JA VIDEO ⟩ Hüvasti, Maa: karmis koroonakarantiinis olnud meeskond lennutati täna kosmosesse

Lennueelsete treeningute ja ettevalmistamise ajal elasid astronaut ja kosmosnaudid karmis koroonakarantiinis, et nad ei saaks koroonaviiruse nakkust.

Cassidy sõnas enne lendu ajakirjanikele, et nad olid koroonaviiruse ja viirushaiguse tõttu muust maailmast eraldatud. Nad ei nakatunud ja on hea tervise juures.

Komandör Anatoli Ivanišin rõhutas, et treeningute ajal kehtisid eritingimused ning neid ei saanud külastada ei pereliikmed ega sõbrad.

Vene kosmonaudid Ivanišin ja Vagner olid alguses varuvariandid, kuid kui algse meeskonna ühe liikme silm vigastada sai, siis said neist põhimeeskonna kosmonaudid.

Praegu on Rahvusvahelises kosmosejaamas Venemaa kosmonaut Oleg Skripoška ning USA astronaudid Jessica Meir ja Andrew Morgan. See meeskond tuleb Maale tagasi 17. aprillil, maandudes Sojuz kapsliga Kasahstani tühermaal.

Roskosmose juht Dmitri Rogozin teatas selle nädala alguses, et Roskosmose ettevõtetes on saanud koroonaviiruse nakkuse üheksa inimest ja nad kõik on haiglaravil. Roskosmoses töötab kokku üle 200 000 inimese.