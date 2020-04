Nii tehakse ajalugu: Euroopa tipphokiklubi juhiks saab naine

SC Berni tegemiste vastu on väga suur huvi, klubi meeskond on aastast aastasse kogunud Euroopa jäähokiliigadest kõige rohkem pealtvaatajaid. Nii tuleb Schellingil kohe rambivalgusesse astuda.

«Oluline on kompetents. Just selle pärast me Florence`i palkasime. Elame aastal 2020. Pole tähtis, kas ta on mees või naine. Florence`il on magistrikraad ärijuhtimises ja ta on kogu elu elanud ja tegutsenud meestemaailmas,» lisas Lüth.