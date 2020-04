UUS SAADE ⟩ «Saleduse saladused» teeb selgeks, kuidas liigne kehakaal kaduma panna

«Saleduse saladused» on humoorikas populaarteaduslik saade, mis võtab üksipulgi lahti kõik levinumad dieedid ja üritab spetsialistide abil vastuseid leida, kas neist ka pikemas perspektiivis kasu on. Murtakse nii müüte kui ka jagatakse teaduslikult tõestatud fakte. Samuti analüüsitakse erinevate toiduainete koostisosasid ja nende mõjusid meie kehadele, lisaks õpetatakse valmistama täisväärtuslikke eineid.

Igas episoodis on fookuses eriilmelised «dieeditajad» ja allavõtmismeetodid. Need võivad olla nii elukestvad pingutused kui ka vaid nädala või paari pikkused programmid, et olulise peo jaoks paremini kleiti mahtuda. Mis iganes eesmärgil parema, nägusama või tervislikuma keha poole püüeldakse, üldjuhul on iga dieedi puhul tegu emotsionaalse võitlusega. Saate eesmärk ongi jõuda teadmiseni, kuidas siis ikkagi kõige edukamalt kaalu kaotada.