HEAD UUDISED ⟩ Koroonahaige Boris Johnsoni tervis näitab paranemise märke

Boris Johnsoni seisukord paranes tänasega, ta tunneb end paremini, suudab istuda ja meedikutega ise suhelda. «Viimaste haiglast tulnud uudiste järgi jääb ta intensiivi, tema olukord aga on paranenud,» ütles Sunak pressikonverentsil.

«Ma võin ka öelda, et ta on juba voodis istukile tõusnud ja suhtleb meedikute tiiimiga,» lisas Sunak. Uudis tuli vaid veidi peale teadet, et Johnsoni asendaja Dominic Raab kavatseb võtta otsustavama rolli.