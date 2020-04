PILDID JA VIDEO ⟩ Ööl vastu tänast oli näha roosat superkuud

Kuu paistab väga suurena ehk on superkuu siis, kui on Maale lähimas punktis ehk perigees. Täna öösel oli Kuu Maast 356 907 kilomeetri kaugusel, Kuu keskmine kaugus Maast on 384 400 kilomeetrit, teatab livescience.com.

Superkuud oli näha 7 protsenti suuremana ja 15 protsenti säravamana kui tavalist täiskuud.

Superkuu Tiibetis Lhasas FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Kui Kuu on apogees ehk Maast kaugeimas punktis, siis on ta meie planeedist umbes 435 000 kilomeetri kaugusel.

Öine kuu oli Maalt vaadatuna roosaka tooniga, kuna ta ees olid roosakad ööpilved ja udu. Tavapäraselt Kuul sellist tooni ei ole, vaid ta paistab valgekollasena.

Põhja-Ameerikas anti Kuule roosa omadus seal praegu õitsevate roosade ja lillade lillede järgi.

2020. aastal on kolm superkuud, esimene oli 9. märtsil, teine oli nüüd ja kolmas on 7. mail.

Kuu on Maa looduslik kaaslane ja lähim taevakeha.

Teadlased arvavad, et Kuu on tekkinud umbes 4,5 miljardit aastat tagasi, üsna varsti pärast Maad. Selle päritolu kohta on mitmeid hüpoteese ja kõige tõenäolisemaks peetakse teooriat, et Kuu moodustus Maa ja Marsi-suuruse taevakeha kokkupõrkel.

Kuu on Maa suunas alati sama küljega ja on heleduselt Päikese järel teine taevakeha, mida on taevas regulaarselt näha.

Kuigi Kuu tundub Maalt vaadatuna hele, on tema pind tegelikult tume ja ta peegeldusvõime on veidi suurem kui vanal asfaldil.