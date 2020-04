PILDID JA VIDEO ⟩ Elevandiluurannikul põletati maha koroonaviiruse testide keskus

Ehitamisel olnud tervisekeskus asus Abidjani Yopougoni piirkonnas, protestijate arvates inimeste elamutele liiga lähedal, teatab afp.com.

Elevandiluuranniku meedia jäädvustas tervisekeskuse hävitamise videole ja fotodele ning neilt on näha, et inimesed lõhuvad seda isegi paljakäsi.

Protestijad hävitasid ehitatava hoone juures, kuhu nende arvates oleks pärast valmimist pandud koroonaviiruse nakkuse saanud, ka palju ehitusmaterjali.

Politsei kasutas protestijate vastu pisargaasi, kuid sellest hoolimata õnnestus kohalikel ehitamisel olnud tervisekeskus süüdata ja hävitada.

Elevandiluurannikul Abidjanis hävitasid protestijad uue tervisekeskuse, kus taheti hakata tegema koroonaviiruse teste. Märulipolitsei üritas neid peatada FOTO: ISSOUF SANOGO/AFP/SCANPIX

Elevandiluuranniku tervishoiuministeerium kinnitas, et ehitamisel olnud tervisekeskus ei olnud mõeldud koroonaviiruse diagnoosiga patsientidele, vaid ainult koroonaviiruse kiirtestide tegemiseks.

Aafrika riikides, kaasa arvatud Elevandiluurannikul on vähe koroonaviiruse nakkuse saanuid, sellest hoolimata kehtestasid võimud üleriikliku liikumiskeelu.

Samuti tuleb väljas olles maske kanda, kuid enamik inimesi seda ei tee.

Aafrika riikides on ka varem tervisekeskuseid ja haiglaid rünnatud. Näiteks 2014. aastal Lääne-ja Kesk-Aafrikas, kus möllas Ebola.

Ebola viirushaigus on koondnimetus peamiselt inimeste ja mitmete Anthropoidea liigi loomade väga nakkavate ja palavikuga kulgevate infektsioonhaiguste kohta, mida põhjustavad mitmed perekonda Ebolavirus liigitatud viiruseliigid.

Samuti on tungitud kallale meditsiinitöötajatele, keda Aafrikas sageli peetakse haiguste kandjateks ja nakatajateks, sest seal levivad seni arusaamad, et tänapäeva meditsiin on ohtlik ja traditsiooniline meditsiin ravib.

Arste ja medõdesid on takistatud haigete ravimisel ja inimesed on surnud.

Aafriklased kardavad, et neist saavad valgete jaoks ravimite ja vaktsiinide katsejänesed ja ka selle tõttu on nad lääne meditsiini vastu.

Aafrika riikides on saanud koroonaviiruse diagnoosi 9867 inimest, viirushaiguse tagajärjel on surnud 482 inimest ja tervenenud on 947 inimest.

54 Aafrika riigis on viiruse levimise tõkestamiseks kehtestatud liikumis-ja reisimispiirangud ning veel teisi piiranguid.

Lõuna-Aafrika Vabariik, mis on Aafrika riikidest kõige arenenum, on viiruse leviku tõkestamisel olnud väga efektiivne, seal on vajalikud meditsiinitarbed selleks olemas.