UHKE ÜKSINDUS ⟩ Eestlane Andres Kraas on Phuketi saarel asuva hotelli ainus elanik

«Tegelikult hotell peaks olema kinni ja pidigi minema kinni, sest ma olen siin juba teist nädalat üksinda,» lausus Kraas «Ringvaatele» antud intervjuus. «Üleeile hommikul, kui ma olin juba valmis, et ma pean minema mõne tunni pärast õhtul lennuki peale, tuli teade, et lend jääb ära ja Puhket sulges oma rahvusvahelise lennujaama,» seletas ta.



Praeguse plaani kohaselt sõidab ta 8. aprillil Dohasse ja sealt edasi 9. aprilli hommikul edasi Helsingisse. «Seni ma siis ujun oma basseinis. Muidu on basseinid kästud sulgeda, et nakkused ei leviks, aga kuna siin kedagi peale minu ei ole, siis see bassein on ametlikult jäetud lahti,» muigab Andres, et keegi peale tema antud basseinis ujuda ei tohi.