VIDEO ⟩ Hiina turismipaigad on taas avatud, kuid kardetakse, et see võib uue viirusepuhangu tekitada

Möödunud nädalalõpul oli Hiinas püha, millega mälestati esivanemaid ning lisaks surnuaedadele oli inimesi ka turismipaikades, mis olid pikka aega suletud, teatab afp.com.

Inimesed nautisid vabadust ja ilusat ilma ning tegid endast selfisid ja paikadest fotosid, mille postitasid sotsiaalmeediasse.

Hiinlane jäädvustamas kevadõisi FOTO: Mark Schiefelbein/AP/Scanpix

Hiina idaosas Anhui provintsis asuv Huangshani mägi täitus 5. aprillil turistidest, kuna sinna pääses ilma piletita. Kuna juba avamise ajal oli kohal 20 000 inimest, siis rohkem inimesi sinna ei lubatud, sest päevas tohib seda looduskaunist paika külastada just nii palju inimesi.

Sotsiaalmeediasse jõudnud fotod tekitasid meditsiiniekspertidest hiinlastes mure, et kui on taas palju inimesi koos, kas siis ei või taas hakata koroonaviirus levima. Teada on, et osadel inimestel ei teki koroonaviiruse sümptomeid, kuid nad võivad teisi nakatada. Osad aga, kes on paranenud, võivad taas haigestuda.

Ka teised Hiina turismipaigad olid möödunud nädalalõpul rahvast täis. Näiteks Shanghais olid inimesed taas paatidega jõel.

Suurest Hiina müür ei ole veel täielikult avatud, vaid ainult lõik, kuid ka see tõi kohale palju inimesi, kelle hulgas oli ka neid, kes ei olnud seda varem külastanud. Kaks meest sõnasid reporterile, et nad tahtsid seda näha, kuna nad olid raskelt haiged ja ei teadnud, kas jäävad ellu. Nad jäid ja nende unistus näha Suurt Hiina müüri täitus.

Näomaske kandvad turistid Suure Hiina müüri lõigul, mis on avatud FOTO: Thomas Peter/Reuters/Scanpix

Kõik looduskaunid paigad ja pargid, kus õitsevad kirsid olid samuti rahvast täis. Paljud pidasid üle pika aja jälle pikniku.

Hiinlanna tegemast endast selfit Pekingis Yuyuantani pargis õitsevate kirsside keskel FOTO: Ng Han Guan/AP/Scanpix

Samuti avasid uksed Hiina mitmed loomaaiad, kaasa arvatud pealinnas Pekingis asuv.

Üle Hiina on taas avatud restoranid, millest enamik oli nädalalõpul pilgeni rahvast täis.

Uus koroonaviirus SARS-CoV-2 ja sellest tingitud viirushaigus Covid-19 algasid möödunud aasta detsembris Hiinas Hubei provintsis Wuhanis.

Hiina teatel on nakatumised märgatavalt langenud ja ükski inimene ei ole viimastel päevadel viirushaiguse tagajärjel surnud.

Samas on neid lääneriike, kelle arvates ei avalda Hiina koroonaviiruse ja viirushaiguse kohta õigeid andmeid.

Olukorra paranemisest hoolimata on mitmed nii Hiina kui teiste riikide arstid hoiatanud, et pandeemia ei ole veel lõppenud ja tuleks uue haiguslaineks valmis olla.

«Hiinas hakkab viirus taanduma, kuid veel ei saa öelda, et pandeemia on läbi, vaid on tekkinud uus faas, kus nakatunuid on vähem. Koroonaviirus jätkab maailmas levimist ja lõppu ei ole veel näha. Nakatumiste ja surmade tipp tuleb Euroopas ja USAs lähiajal. Kui viirus mujal levib, siis ei saa ka Hiina olla täiesti viirusevaba,» sõnas Hiina viirushaiguste keskuse epidemioloog Zeng Guang.

Hiina võimud on olnud osade paikade taasavamise suhtes kahevahel, kuna on oht, et võib tekkida uus viiruspuhang. Nad selgitasid, et parem on paigad avada hiljem kui liiga vara, sest muidu võib inimeste tervis taas ohus olla.

Hiinas avati ka teatreid, kinosid ja teisi meelelahutuspaiku, kuid osad neist jõudsid vaid vähe aega lahti olla ning nad suleti igaks juhuks taas.

Hiinas kehtib seni kord, et avalikus kohas tuleb kanda näomaske ja käsi tuleb sageli desinfitseerida.

Hiinas on uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 nakkuse diagnoosi saanud ligi 82 000 inimest ja viirushaiguse Covid-19 tagajärjel on surnud üle 3300 inimese.