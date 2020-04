PILDID SÜNDMUSKOHALT ⟩ Vene mees lasi akna all lärmanud seltskonna maha, kuna nad äratasid ta lapse üles

Jelatma külas aset leidnud tulistamine algas sellest, et seltskond rääkis tänaval kõva häälega ja lärm äratas üles Frantšikovi beebi. Mees tuli seejärel akna peale ja tegi neile märkuse. Sellele järgnes vaidlus, mis lõppes sellega, et Frantšikov võttis toast jahipüssi, läks alla ja hakkas seltskonna pihta tulistama.

Frantšikov üritas politsei eest põgeneda, kuid ta võeti mõni tund hiljem vahi alla. Politsei teatel pahandas meest ka see, et akna all juttu ajavad naabrid eirasid karantiini reegleid.

Kohaliku meedia teatel ei ole Frantšikov ammugi paljudele meeldinud ning külaelanikud pidasid teda ebanormaalseks ja segaseks. Kohaliku omavalitsuse juht Grigori Danilov ütles aga, et tema teada pole tegemist haige mehega. «Ma tean, et ta on abielumees ja tal on lapsed. Nad on lihtsalt üks tavaline noor pere,» ütles Danilov.