VAATA TASUTA ⟩ «Ristiisa» Putin – 3 murettekitavat teledokki Venemaa presidendist

Kui probleeme on mitut masti – hetkel iseäranis seoses koroonakriisiga – siis ei tohi ununeda viimase aastakümne suurimad poliitilised ja militaarsed kriisid nagu Krimmi annekteerimine ehk sõja toomine Euroopasse ning Euromaidani sündmused, milles Putinil juhtroll. Siin on VeebiTv valikust tasuta vaatamiseks 3 dokfilmi, mis võtavad eri ajahetkedel (2014, 2015 ja 2016) heidavad valgust Putini murettekitavale mõjule nii riigi sise- kui ka välispoliitikas.

« Putini propaganda» (2014)

Erisaade uurib, kuidas on Putini propagandamasinal õnnestunud nii edukalt venemaalaste «ajusid pesta». Valdav enamus neist kiidab maailma totaalsesse kriisi paisanud Putini aktsioonid kõhklemata heaks ja usub, et kõiges on süüdi hoopis Ukraina fašistid, USA imperialistid, Euroopa kapitalistid ja Baltimaade natsionalistid. Eriti murelikuks teeb, et ka teatud osa Eesti venekeelsest elanikkonnast jagab neid seisukohti. Venemaal on loodud tohutu propaganda masinavärk, mille kõige tõhusamaks relvaks on Eestiski populaarsed, aga täielikult Kremli kontrollile alluvad telekanalid. Erisaates saavad sõna paljud analüütikud, eksperdid ja meedia telgitaguste asjatundjad. Eksperimendi korras jälgib üks eesti ajakirjanik 10 päeva jooksul üksnes Vene telekanaleid ja uudisteportaale – millisena paistab maailm nähtuna läbi räigete propaganda-prillide?

« Kuidas peatada Putinit?» (2015)

Eesti peab olema väga tähelepanelik, sest Kreml ei varjagi enam, et püüab taastada mõjuvõimu kogu endise NSV Liidu või isegi kunagise tsaaririigi territooriumil. Erisaade kaardistab Venemaa nn hübriidsõja taktikat, kus oluline osa on propagandal, mõjuagentidel, kohalikesse valimistesse sekkumisel jne. Märkamaks ja mõistmaks Putini Eesti-vastaseid käike, läksid saatetegijad ka kolme riiki, kus Venemaa kõige võimsamalt muskleid näitab: Ukrainasse, Gruusiasse ja Moldovasse. Selgub, et Moskva on hakanud valede, konfliktide ja hirmu levitamiseks kasutama Lääne enda väärtusi nagu demokraatia ja infovabadus.

Osa 2: Milliste võtetega survestab Venemaa oma naaberriike? Kas Eestis võib korduda Ukraina stsenaarium, kus Kremlist juhitav hübriidsõda on riigi kaosesse paisanud? Mida võime õppida teiste maade valusatest kogemustest, kus Putinil on juba õnnestunud ühiskond lõhestada ja mõjuagente kasutades kohalikku poliitikasse imbuda?

«Ristiisa Putin» (Putin and the Mafia / Prantsusmaa, 2016)

Sellest räägivad poliitilised vastased ja sahistab ajakirjandus, kuid esimest korda võetakse põhjalikult luubi alla väited, et Venemaa president Vladimir Putin on tegelikult sama hästi kui maffia ristiisa, kes on ajanud kokku 40 miljardit dollarit. Suu avavad endised äripartnerid, rahapesijad ja teised, kes paljastavad kunagise KGB pisiluuraja salaelu. Kuidas täpselt sai Putini maffia alguse, kuidas see paisus, milline süsteem on loodud selle varjamiseks ja millised tagajärjed ootavad selle hämara võimu vastu astujaid?