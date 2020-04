UHHUU ⟩ Video: telepreester pühib kõhedusttekitava etteastega koroonaviiruse maa pealt

Tele-evangelist Kenneth Copeland on hiljuti välja tulnud iseäralike avaldustega. Näiteks saab COVID-19 pandeemia USAs mööda «palju varem, kui arvata osatakse». Nimelt on inimesed «oma palvetega selle üle koormanud».

Sellised avaldused pisendavad haiguspuhangu tõsisust, kirjutab Independent. Nüüd kutsus mõjukas Texase usumees endale appi «jumala tuule», et koroonaviirus maa pealt pühkida.

«Covid-19,» pöördus Copeland viiruse poole. Siis puhus ta kaamerasse. «Ma puhun jumala tuult sinu peale!» käratas 83-aastane usumees.

«Sa oled igaveseks hävitatud ja ei tule enam kunagi tagasi,» jätkas ta ähvardavalt. «Tänan sind, jumal,» pöördus ta seejärel taeva poole. «Lase sel juhtuda!»

Kõike kordasid kajana ruumis olnud Copelandi järgijad. Selline etendus ei ole tal sugugi ainukordne. Eelmisel kuul kinnitas ta sarnasel üritusel, et koroonaviirus on «omadega otsas» ja nõudis, et «vaktsiin kohe valmis saaks».

Ekraani katsudes terveks!

Usumees juhib Texases megakirikut nimega Kenneth Copeland Ministries. See väitis varem, et nende vaatajad võivad terveks saada puhtalt ülekande ajal teleekraani puudutades.

Samuti on Copeland koroonat kõrvutanud gripiga ja väitnud, et võib inimesed otse teenistusel tervendada. «Kui me leiame palavikus inimese, tervendame ta otse siin,» väitis usumees. «Mis seal ikka, kui sa selle haiguse saad? Kah mul asi!»

Sellised avaldused on aga paljudele vastukarva. Viimane klipp on ka internetis kiirelt levima hakanud.