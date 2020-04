BYE-BYE BARBIE ⟩ Kas koroona lõi iluoppidele ropult raha kulutanud 49-aastase üksikema pea klaariks?

Möödunud suvel kirjutas Elu24 pikema loo Rachel Evansist, kes kaalus 50 kilo, kandis riideid suurus 32 ja elas oma elu, iidolist inspireeritult, Barbie-nukuna. Üksikema tegi oma esimese iluprotseduuri, Botoxi süsti, 35-aastaselt ja kulutas järgnevad aastad selleks, et saada Suurbritannia kõige plastilisemaks naiseks.

BARBIE-UNELM

Enda eesmärgi saavutamiseks lasi Rachel endale teha 105 iluprotseduuri, kulutades nendele umbes 40 000 eurot. Kõik selleks, et välja näha nagu Barbie. Toona tunnistas Rachel, et on järgmise kahe aasta peale planeerinud veel seitse iluprotseduuri, mis aitavad tal oma ideaalvälimust saavutada.

«Ma tahan 50-aastaselt olla kõike plastilisem naine maailmas,» tunnistas naine toona, kui ta oli veel arvamusel, et plastikelu on fantastiline.

Inim-Barbie'st on asi nüüd kaugel, Rachel on teinud otsuse plastikelust loobuda. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Naine plaanis 50-aastaselt neljandat korda lasta endale teha näonaha pinguldamist ning tulevikus oli plaanis ka naha pinguldamine kaela piirkonnas. «Tahan olla kõige parema väljanägemisega plastiline nägu maailmas,» rõhutas Rachel uhkelt vähem kui aasta aega tagasi.

Lisaks välimusele nägi naise kolmetoaline korter välja nagu päris Barbie-maja. Kogu elamine oli roosa ning mööbel oli tavapärasest miniatuursem ja samuti plastikust. Muidugi kandis Rachel ainult roosat nagu Barbie-nukule kohane.

«Mulle meeldib kõik, mida Barbie tähendab,» rõhutas Rachel lisades, et ei pea inspireerivaks ainult nuku välimust, «Barbie on lahke, positiivne, inspireeriv ja annab inimestele lootust.» Toona rõhutas naine, et tahab oma Barbie-sõnumit jagada kogu maailmaga, kuid nüüdseks on Rachel oma eesmärgist loobunud.

BYE-BYE BARBIE

Nüüd on Rachel avaldanud, et on oma plastikelu unelmast loobunud. Üksikema töötab hetkel selle nimel, et saada iseenda kõige «tervislikumaks versiooniks».

Varem ainult roosat kandnud Rachel on oma garderoobi lisanud ka teisi toone. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Lisaks kannab vähem kui aasta eest roosas maailmas elanud Rachel nüüd ka mitte–roosasid riideid. Küllap ei ole Rachelil plaanis ka iluprotseduurid, millest ta möödunud aastal innukalt rääkis.

Rachel tõdes, et tema ajendiks inim-Barbie unelmast loobuda oli hetkel ülemaailmselt leviv koroonaviirus Covid-19. Nüüdsest alates ei soovi Rachel olla Suurbritannia kõige plastilisem naine ja treenib selle asemel hoopis oma muskleid.