PARADIISIS LÕKSUS ⟩ Maldiividel luksushotellis igavleva noorpaari unistus oma majast kahaneb arve kasvades

Värskelt abiellunud Olivia ja Raul De Freitas'il kõhklesid, kas koroonaviiruse Covid-19 ülemaailmse leviku pärast nende mesinädalad on ikka jõus. Reisikorraldaja kinnitas neile, et vaatamata eriolukorrale lubatakse kõigil Lõuna-Aafrika elanikel tagasi koju. Teisisõnu, neil lubati minna ja paradiisi nautida.

Nad jõudsid Maldiividel olevasse luksuskuurorti, kuid mõni päev hiljem teatati, et neljapäeva õhtuks suletakse kõik lennujaamad, mida nad oleks koju jõudmiseks vajanud. Lõuna-Aafrikasse naasmine muutus De Freitas'ide jaoks praktiliselt võimatuks ning paar mõistis, et nad ei jõuaks eraldatud saarelt koju.

Kui nad oleksid luksus hotellist lahkunud, võis juhtuda, et neid ei oleks tagasi lubatud. Seega jäid De Freitas'id paradiisi lõksu ja olid möödunud nädala lõpuks ainsad luksuskuurorti külalised, kellel ei õnnestunud sealt koju naasta.

Paari sõnul jäi Maldiividele eriolukorra tõttu lõksu 40 Lõuna-Aafriklast pärit kodanikku, kelle koju toomiseks oleks korraldatud lend, mille eest küsiti 104 000 dollarit. Kulutused oleks läinud reisijate vahel jagamisele, kuid umbes pooled keeldusid maksmast või ei suutnud maksta. Seda lendu ei ole siiani kinnitatud.

PIKAD JA LAISAD PÄEVAD PARADIISIS

De Freitas'id jagasid oma üksluiset elu luksuskuurortis, mis küsib tavaliselt ühe öö eest 750 dollarit. Paari sõnul olid päevad pikad ja laisad. Nad magavad, käivad ujumas, lesivad basseini ääres ja nii päevast päeva.

Paaril ei olnud isoleeritud saarel eriti palju tegevust, nad tunnistasid, et lesisid päevast päeva lihtsalt basseini ääres. Pilt on illustratiivne. FOTO: Gemunu Amarasinghe/AP/Scanpix

Seal on nende jaoks, olgugi, et nad on ainsad külalised, saadaval kogu personal. Töötajad teenindavad neid igapäevaselt, valmistavad neile süüa ning õhtuti pakutakse De Freitas'itele ka meelelahutust. Raul mängis koos personaliga ka jalgpalli.

«On uskumatu, et saame sellist lisaaega,» ütles Olivia, kuid tõdes, et rahalised kulutused on neile väga suureks koormaks. Kuigi paarile tehti märgatav allahindlus, kasvab kuurorti arve järjest suuremaks. Iga päev paradiisis haarab killukese nende säästudest, mida paar oli uue maja sissemakse jaoks kogunud.

«Kõik ütlevad, et tahavad olla lõksus troopilisel saarel, kuni olete päriselt ka lõksus. See kõlab hästi ainult seetõttu, et teate, et võite lahkuda,» lisas Olivia.

5. aprillil pidi abielupaar tunnise etteteatamisega oma asjad kokku pakkima ning luksuskuurortist lahkuma. Nad viidi teise viie tärni kuurorti, kus on ka teisi, kes on Maldiividele lõksu jäänud. Suur osa nende kulutustest selles luksushotellis lubati katta kohaliku valitsuse poolt.

Koju naasmine on hetkel lahtine, sest Lõuna-Aafrika eriolukord peaks kestma 16. aprillini, kuid kõik on pidevas muutumises. Hetkel ei ole neile pakutud lendu ka Lõuna-Aafrika valitsuse poolt.

Seega, millal paar koju saab, on siiani lahtine.