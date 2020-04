ERIOLUKORRA PREEMIA ⟩ Tanel Padar läheneb edaspidi kodukontsertidele teisiti

«Järgmise kodukontserti kohta on minult palju uuritud, kuid mõtlesin sel korral asjale läheneda teisiti,» alustas Padar oma postitust.

«Otsustasin, et esitan ja postitan homsest iga päev ühe loo. Ja seda kuni eriolukorra lõpuni. Eks näis, kuidas mul sellega läheb,» lubas muusik, kelle otsuste ajendiks oli see, et paljudel ei ole eriolukorra ajal aega tunnipikkust kontserti jälgida.