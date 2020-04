VIDEO ⟩ Deana Noop koroonatestist: väga-väga ebamugav ja suht rõve

Elu24 kirjutas 22. märtsil, et juutuuberil Deana Noopil oli juba paar nädalat olnud koroonaviiruse sümptomeid, ent ta ei saanud end testida. «Tegelikult peaks testima, aga keegi ei testi sind, kui sa pole just riskigrupis. Ma olen lihtsalt kodus ja võtan rahulikult,» rääkis juutuuber toona.

Lõpuks määras Noopi arst juutuuberile ikkagi testi ning päev hiljem sai juutuuber teada, et õnneks tal koroonaviirust ei ole. Nüüd on aga Noop avaldanud pikema video sellest, kuidas ta seda «valusat» testi Tartu drive-in-proovivõtukohas tegemas käis.

Video alguses räägib Noop enne testi tegemist sellest, kuidas tal on viimased paar nädalat olnud koroonasümptomid ning väga tugev köha. Ta lükkab aga ümber väited, et on olnud ahastuses, kuna esialgu talle testi ei tehtud.

«Ma olen just see inimene, kes on selle poolt, et ma ei lähe endale seda testi välja nõudma ja kui mul on tõesti seda vaja teha, siis see arst suunab mind sinna,» räägib Noop. Juutuuber arvab juba enne testi tegemist, et tal ei ole koroonaviirust, kuna tema elukaaslane oli terve. (Tund aega pärast testi tunnistab Noop, et on 60% kindel, et tal ei ole koroonat.)

«Ma reaalselt täiega kardan, ma lootsin, et see ei jõua selleni, et ma pean seda testi tegema,» väidab Noop enne koroonatesti tegemist.

Juutuuber Deana Noop filmis oma koroonatesti. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Video neljandal minutil filmib Noop oma koroonatesti tegemist. «Nii valus on,» ütleb Noop testi tegemise ajal.

Hiljem täpsustab Noop, et vatitikk lükati paremasse ninapoolde nii kaugele, et ta hakkas paremast silmast nutma: «see on vist keha refleks.»

«Ma ei oodanud, et see on valus, sest see oli konkreetselt veits valus ja ilmselgelt väga-väga ebamugav [...] ja suht rõve, aga I did it,» räägib Noop pärast testi. Juutuuber tunnistab, et test ei olnud aga nii hull nagu mõnes sotsiaalmeedia postituses tundub. Tund aega hiljem nendib Noop, et ta parem ninapool ikka veel tuikab.