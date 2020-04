TEADMATA KADUNUD ⟩ Robert F. Kennedy lapselaps ja tema 8-aastane poeg surid oletatavasti kanuuõnnetuses

Abikaasa David McKean tõdes reedel, et on ilmselge, et tema naine ja poeg Gideon on traagiliselt surnud. McKean kirjeldas, et ema ja poeg mängisid koos palli, mis lendas vette. Koos võeti kanuu, et pall ära tuua, ning McKean usub, et tuul või hoovused lükkasid kanuu lahte.