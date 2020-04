KONSERVATIIVID RAKSUS ⟩ Jaak Madisoni peale tige Moonika Helme sööstis abikaasa kaitsele

Madison kirjutas reedel Facebookis, et tema arvates ei peaks majanduskriisi sisenedes preemiaid määrama. «Kui määrata, siis ehk koroonaviirusega võitluse lõpus, kui sisejulgeolek on tugevalt hakkama saanud,» pakkus EKRE europarlamendi saadik välja.

Kuigi Helme ise pole ühismeedias aktiivne, tõttas abikaasa kaitsele Helle-Moonika Helme , kes soovitas Madisonil enda rahakotti vaadata. «Vaher pani oma ametkonnaga 24 tunni jooksul piiri kinni ja on kogu kriisi ajal teinud 24/7 tööd, mitte ei istu täispalgaga kodus nagu seitse eurosaadikut,» lajatas emand Helme.

Helle-Moonika tuletas meelde, et eurosaadiku igakuine sissetulek on kordi suurem kui Vaherile määratud ühekordne motivatsioonisumma. «Küsi EKRE aseesimehe (Jaak Madisoni – toim) käest, et äkki ta loovutaks sulle osakese oma eurosaadiku igakuisest 10 000-eurosest sissetulekust,» vastas naine ühele kriitikule.