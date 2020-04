VAATA KÕIKI OSI ⟩ Epp Kärsini uskumatult avameelne seksisaade «Mida vanemad sulle ei rääkinud»

Osa 1: Miks me ei räägi seksist?

Kogu maailm keerleb vastuseta küsimuse ümber: mida mehed tahavad? Miks me aga nii harva küsime meestelt, mida tahavad nemad? Seekord on Epu külaliseks 40 tugevama soo esindajat, kes saavad lõpuks ilma naiste vahele segamata oma suu seksi teemadel puhtaks rääkida. Kas seisab või ei seisa on üks, aga mitte kõige olulisem küsimus meeste seksuaalsuse kohta. Naised saavad teada, milliste sõnadega teevad nad meestest impotendid ning kuulevad, mida mehed neilt tegelikult ootavad. Saates õnnestub kummutada nii mõnigi levinud seksimüüt.