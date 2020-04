KODUKONTSERT ⟩ 7 võimsalt rokkivat ja kõrva paitavat kontsertfilmi, mida kohe tasuta vaadata

Miley Cyrus on suureks sirgunud kaamerate ja miljonite fännide vaateväljas. Tänaseks päevaks on Mileyst saanud ikooniline, kuid vastuoluline popstaar, kes sageli laval hea maitse piire kompab. Kantrilaulja peres kasvanud lauljatari vokaalsed võimed on aga vaieldamatult suurepärased – tegu on ikkagi Dolly Partoni ristilapsega! Aastal 2013 ilmunud albumi «Bangerz», millega noor täht manifesteeris oma küpsust, tuuril tuli esitamisele teiste seas ka lapstähe mainest jõuliselt vabaneda püüdnud Miley megahitt «Wrecking Ball».