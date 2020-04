PILTUUDIS ⟩ Tai haigla vastsündinud kannavad kaitsevisiire

Pildil oleva lapse und see visiir ei sega, sissemähitud laps magab rahulikult, teatab reuters.com.

Tais on diagnoositud uue koroonaviiruse nakkus ligi 2000 inimesel, viirushaiguse tagajärjel on surnud 19 inimest ja tervenenud on 416 inimest.