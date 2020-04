VIDEO ⟩ Südamlik kingitus viis Uku Suviste tagasi erilisse hetke: see on unikaalne

Erilise foto sünniloost tehti ka video, kus on näha Suviste esimest reaktsiooni kingitusele. «Mulle alati meeldib foto, mis on selja tagant pildistatud, mis jäädvustab kõike: osa lavast, esinejaid ja kogu atmosfääri. See aitab edasi anda kogemust artistina laval, kuidas ma näen publikut ja mida ma kogen,» rääkis muusik videos.

Suviste sõnul proovib ta lavale minnes alati pea tühjana hoida. «Parim on hoida mõtted minimaalsena, sest iga ebavajalik mõte võib segada esinemist. Seega ei pruugi ma suuta hiljem meenutada neid hetki, kuna olin nii keskendunud oma esimesele,» rääkis Suviste. «Nii et kui seda fotot vaatan, viib see mind tagasi sellesse hetke, aga aitab ka näha väikeseid detaile, mida ma esinedes ei märganud,» lisas ta.

Suviste avaldas Antsonile erilise hetke jäädvustamise eest tänu ning kinnitas, et see on unikaalne. «Selle nurga all ei olnud ühtegi teist kaamerat,» ütles Suviste. Antsoni sõnul on see üks paremaid pilte, mida ta kunagi jäädvustanud on, ning ka üks lahedamaid foto saamise lugusid, kuna idee sündis viimasel hetkel.