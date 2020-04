SÜNGED TEOORIAD ⟩ Miks oli Michael Jacksoni hääl nii muutlik?

Enam kui 40 aastat popmuusika troonil istunud Michael Jacksoni hääl ja laulustiil muutusid aja jooksul märgatavalt. Algselt avaldas ta muljet poisiliku sopranina, ent pärast 70ndate alguses aset leidnud häälemurret sai temast kõrge tenor. Jackson kasutas enamasti hääleulatuse kõrgemat osa ja falsetti, tema madal register oli ümar ja pehme.



Aastate jooksul on aga lähedased isikud teinud staari hääle kohta vastuolulisi avaldusi. Ühed ütlevad, et see oli tehislik, teised raiuvad aga, et Jacksoni hääl oli päris, kuid mitte loomulik, kirjutab Daily Star.

Aastal 2011 Jacksoni surmas süüdi mõistetud kardioloog Conrad Murray väitis oma raamatus, et popstaarile tehti teismeeas hormoonsüste. «Nägin Jacksonit sageli tema kõige paljastatumas ja konfessionaalsemas olekus. Ta oli nõus end avama alles pärast seda, kui olin talle vandunud, et ei avalda mitte kunagi sõnagi,» seletas Murray. «Nõustusin. Olin šokeeritud, kui Jackson mulle seda rääkis. See selgitaks nii Michaeli ebaharilikku käitumist kui ka tema morfoloogilisi muutusi.»