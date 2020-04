PILDID JA VIDEO ⟩ Ecuadori sadamalinnas on koroonaviiruse tõttu trööstitu vaatepilt

Igal hommikul käivad kaitseriietuses medtöötajad kodusid läbi, et võtta sealt surnud kaasa ning osad pered on oma surnud enne töötajate saabumist tänavale tõstnud, teatab afp.com.

Arstid on jätnud kodudesse raskes seisundis koroonaviirusse nakatunuid, kuna haiglad on koroonapatsiente täis ja enam ei ole voodikohti.

Osa peresid on pidanud ootama päevi, et viirushaiguse Covid-19 tagajärjel surnud pereliige ära viidaks. Kuni teda ei ole eemaldatud, ei ole nad saanud oma kodus elada.

Linnapea Cynthie Viteri sõnul on Ecuadori koroonaolukorras süüdi valitsus, mille liikmed on tema arvates otsustusvõimetud.

Maailma terviseorganisatsiooni WHO andmetel on Ecuadoris uue koroonaviiruse nakkus diagnoositud 3163 inimesel, viirushaigusse on surnud 120 inimest ja paranenud on 65 inimest.